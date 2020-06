Juventus e Milan si fronteggiano sul campo, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma dialogano sul mercato. Infatti, secondo quanto riporta Calciomercato.com, i rossoneri sarebbero interessati a Mattia Perin, portiere della Juventus in prestito al Genoa. Il profilo del numero uno rossoblù piace al Milan, che avrebbe individuato in lui l'erede di Gianluigi Donnarumma. Infatti, il portiere classe '99 è in scadenza di contratto nel 2021 e sembra difficile l'ipotesi rinnovo. Per questo, verrà probabilmente ceduto nella prossima sessione di mercato (con la Juventus diretta interessata).