Possibile intreccio di mercato tra. Stando ai colleghi di Calciomercato.com, il club bianconero sembra intenzionato a rinnovare il contratto di Daniele, ma pensa anche ad altri colpi in difesa consapevole del rischio di dover salutare Gleison Bremer, per cui il Manchester United potrebbe fare sul serio in estate. Tra i giocatori nel mirino di Cristiano Giuntoli, in particolare, c'è l'esperto Mario, in scadenza con l'Atletico Madrid, che piace appunto anche ai rossoneri. Ma non è finita qui, perché il Diavolo sta valutando anche lo stesso Rugani, che potrebbe essere un rinforzo affidabile e conveniente a livello economico.