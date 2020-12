La possibilità di prendere David Alaba a parametro zero fa gola a tante big sul panorama europeo. Alla corsa al difensore austriaco non poteva non esserci la Juventus che sta seguendo da diverso tempo gli sviluppi legati al suo futuro: Alaba ha già respinto una proposta di rinnovo da parte del Bayern Monaco e l'idea è quella di svincolarsi alla fine della stagione. Oltre alla Juventus il giocatore piace anche all'Inter, ma secondo il Daily Star si starebbe inserendo il Chelsea di Frank Lampard, che poi metterebbe sul mercato uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso sui quali ci sono sia Juve che Inter.