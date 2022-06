La Juve va a caccia di un esterno offensivo per Massimiliano Allegri. Angel Di Maria è il primo nome, ma ci sono delle alternative: nuovi contatti, infatti, sono stati avviati per Domenico Berardi. Su di lui c'è da tempo anche la Roma, che lo considera una delle prime scelte in caso di addio di Nicolò Zaniolo. Secondo i maligni la mossa della Juve per il 25enne del Sassuolo va etichettata come 'manovra di disturbo', in realtà Berardi piace ad Arrivabene e Cherubini quanto Zaniolo, sulla scelta finale potrebbe pesare il costo del cartellino. Un intreccio da seguire, spiega calciomercato.com.