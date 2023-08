Intrecci in difesa. C'è chi va, come Leonardo Bonucci, il cui futuro dovrebbe essere all’Union Berlino, anche se sullo sfondo resta sempre l’ipotesi Lazio, come confermato anche dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che ha spiegato: «Bonucci ha alle spalle una carriera straordinaria, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto anzitempo, il mercato è aperto, vediamo…». C'è chi può restare con rinnovo, come Rugani, che non è sul mercato e può rinnovare fino al 2026, così da spalmare l’alto ingaggio. E c'è chi potrebbe arrivare, sulla fascia: è Holm dello Spezia, il vice-Weah, per cui l’Atalanta appare in leggero vantaggi.