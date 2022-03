La complicata situazione del Chelsea coinvolge la Juve, che aspetta novità sul fronte Jorginho. Il nazionale azzurro è sotto contratto fino a giugno 2023, quindi bisogna discutere col club inglese per finalizzare gli accordi già imbastiti con il calciatore e il suo entourage: si ipotizza un'intesa quadriennale da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, va definito l'indennizzo per il Chelsea, ma le richieste non possono essere rilevanti e quindi c'è ottimismo