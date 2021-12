C'è sempre Giorgio Chiellini al centro della difesa della Juventus. Quando sta bene il capitano bianconero è sempre in campo e spesso risulta anche decisivo. A volte con interventi in extremis o spettacolari, altre con recuperi apparentemente semplici ma fondamentali. Ed è questo il caso, perché il capitano ha fermato l'azione del Genoa in contropiede proprio nel momento giusto, evitando pericoli per i suoi. Dalla curva è arrivato immediatamente l'omaggio: "C'è solo un capitano", questo il coro per lui.