La Juventus sembrava che fosse interessata al centrocampista del Real Madrid Luka Modric. Tuttavia è arrivata la prima smentita. Come riporta Goal.com la Juventus non è interessata al centrocampista croato e anche il centrocampista non vorrebbe trasferirsi alla Vecchia Signora. Il desiderio di Modric sembrerebbe essere quello di concludere la carriera con i Blancos.