Gabriel Gudmundsson è un giocatore che può risultare sconosciuto ai molti, ma non agli addetti ai lavori, a cui non è sfuggita la crescita del 21enne terzino del Groningen, autore di 5 assist in 19 partite. Come riporta Calciomercato.com, lo svedese è entrato nel mirino di diversi top club: la Juventus, che cerca un’alternativa ad Alex Sandro, il Manchester City, il Borussia Dortmund, il Napoli e Lipsia, sempre presente quando si parla di giovani talenti. Il Groningen potrebbe pensare di vendere Gudmundsson già a partire da questa estate, alla luce del contratto in scadenza nel 2022, con opzione di rinnovo fino al 2023.