La Juventus sta già sondando i nomi per la prossima campagna acquist. Tra i vari nomi sulla lista risulta anche quello del talento ex Barcellona, Thiago Alcantara, ora al Bayern Monaco. Il suo futuro è ancora in bilico in Germania e lo spagnolo potrebbe lasciare in estate Monaco di Baviera. Su di lui ci sono molti top club, tra cui Liverpool e la stessa Juventus. Senza un rinnovo importante Thiago Alcantara saluterà, lasciando quel contratto scadenza 2021 a prezzi contenuti. Un'occasione interessante per la prossima finestra di mercato.