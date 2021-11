Secondo quanto raccontato da Tuttosport - che cita fonti dal Portogallo - in occasione di Bayern-Benfica di settimana scorsa, "c’era anche un collaboratore di Cherubini all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una missione di Champions come ne capitano tante, nel corso dell’anno, ma con nel mirino soprattutto Darwin". L'uruguaiano, che non aveva giocato dal primo minuto, è andato a segno contro i tedeschi. E ha ben impressionato i bianconeri. Sarebbe un profilo in perfetta linea con il nuovo progetto della Juventus.