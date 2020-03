La leggenda della Juventus, Dino Zoff, ha analizzato la questione calda del calcio italiano. I rinvii di alcune ed importanti partite di Serie A: Ecco le sue parole rilasciate a Radio Rai: "Rimandare Juventus-Inter ha creato molti problemi. Sarebbe stato meglio fare una sosta per tutti se ce n’era bisogno, così si falsa un po’. Se si rimettesse tutto in regola tra qualche giorno è un conto, altrimenti diventa complicato. Lazio favorita? No, però sicuramente i bianco celesti si stancano di meno visto che non hanno le coppe. Al di là di questo, si è creato un po’ di scompiglio con situazioni poco chiare".