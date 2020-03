La Cina prova a rialzarsi, due mesi dopo l'esplosione del coronavirus. Così, il presidente dell'Inter Zhang, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è tornato a Nanchino dove mancava da quattro mesi. Niente Allianz Stadium, quindi, per il giovane numero uno nerazzurro, e niente incontro con Andrea Agnelli: dopo che i due presidenti hanno fatto fronte comune a Londra, malgrado le schermaglie dei giorni passati, Juve-Inter avrebbe rappresentato il teatro perfetto per suggellare la pace definitiva. Fuori dal campo, perché dentro, ovviamente, c'è in palio uno Scudetto che non permette tentennamenti.