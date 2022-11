Stevenintensifica le presenze, soprattutto in trasferta. Il presidente dell'Inter non era mai andato così di frequente in trasferta, ma a Torino ci sarà: stavolta non è partito con la squadra, ma oggi pomeriggio viaggerà in autonomia verso l'Allianz dove ad accoglierlo troverà un amico. Chi? Andrea, che lo ha introdotto in Lega quando Zhang atterrò come un alieno, sottolinea la Gazzetta, aiutato anche dal fatto che entrambi padroneggiano l’inglese.Oggi all’Allianz siederanno uno accanto all’altro.