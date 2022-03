Come riporta calciomercato.com: "Buone sensazioni da Denis Zakaria in allenamento oggi. Il centrocampista svizzero verso una maglia da titolare contro l’Inter".



Il centrocampista svizzero è di ritorno da un infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese; in allenamento ha dimostrato di essere tornato in forma e, per questo, mister Allegri potrebbe puntare su di lui per il Derby d'Italia.