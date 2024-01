Pochi istanti fa, la Juve ha reso noti, attraverso un comunicato ufficiale gli orari della sfida tra le bianconere Women Primavera e l’Inter.‘La Primavera delle Juventus Women sabato 27 gennaio 2024, alle ore 15:00, affronterà le pari età dell’Inter, in casa. Le bianconere e le nerazzurre si affronteranno al JTC di Vinovo presso il campo “Ale e Ricky” e il match sarà valido per la 13ª giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno.Sarà una sfida da seguire da vicino in quanto le due squadre, fino a questo momento, hanno ottenuto gli stessi punti in classifica, vale a dire 25, e inseguono la capolista Roma attualmente a quota 29’.