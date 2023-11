Il fatto riguardante glida parte di alcuni esponenti della curva Juve in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Inter (lo scorso 4 aprile) è tornato a far discutere nei giorni scorsi quando, scrive La Provincia di Como, il pm Davide Pretti ha chiesto e ottenuto l'archiviazione del caso perIl motivo è legato a un processo in cui era coinvolto un 26enne di Como, tifoso della Juve allora individuato grazie alle telecamere presenti all'interno dello Stadium, con i legali che hanno chiesto l'annullamento del Daspo. Non è stato negato il lancio di oggetti "di piccole dimensioni, come un accendino, che non hanno creato pericolo alle persone presenti", per quanto riguarda la discriminazione razziale, etnica e religiosa, "il fatto è da ritenere di tenue entità" e per questo sta per essere archiviato. Fascicolo chiuso insomma dalla Procura di Torino per tutti i 144 tifosi bianconeri coinvolti nella vicenda e nessuna ipotesi di reato. Per i pm la discriminazione razziale ci fu, ma è da ritenersi condotta che fu tenuta "da una moltitudine di persone che si sono influenzate l'una con l'altra", "per un tempo non significativo" e infine "per evidenti ragioni di rivalità sportiva", sottolinea Sportmediaset.