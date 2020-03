Caos rinvii. Juve-Inter, inizialmente prevista per ieri sera a porte chiuse, è stata rimandata al 13 maggio ma potrebbe essere giocata molto prima. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il giorno decisivo per sapere quando bianconeri e nerazzurri si sfideranno è mercoledì. La nuova ipotesi è quella di far giocare il big match dell'Allianz Stadium il 9 marzo alle 20.45 a porte aperte. Ci aspettano ancora giorni di tensioni, litigi e accuse. Il giorno decisivo per il destino di Juve-Inter è mercoledì.