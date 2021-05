1









Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur e Ronaldo, più Szczesny. Cinque uomini per cinque certezze: tutto il resto è in discussione, così come il futuro prossimo dei bianconeri. La Juve prova a dare continuità dopo la vittoria con il Sassuolo: domani, allo Stadium, ha soltanto un risultato ed è la vittoria. Ma con quali protagonisti?



Ecco, l'undici è da completare. E la notte porterà certamente consiglio ad Andrea Pirlo, che hanno bisogno dei tre punti e di accumulare nuove certezze in vista della finale di mercoledì dell'Allianz Stadium. Sarebbe il secondo trofeo in un anno sciagurato: la squadra ci tiene particolarmente.



Nella gallery dedicata, le scelte e i dubbi: reparto per reparto