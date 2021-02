Derby d’Italia attesissimo questa sera, perché in palio c’è la finale di Coppa Italia, oltre all’onore e al prestigio che comporta una sfida storica del genere. Sfide in cui i giocatori sono chiamati a dare anima e corpo, anche se la Juventus deve prestare attenzione al gran numero di giocatori diffidati. Infatti, i bianconeri a rischio squalifica in caso di ammonizione per l’eventuale finale sono ben 10, ovvero Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot.