Andata della semifinale di Coppa Italia, in scena all'Allianz Stadium martedì 4 aprile alle ore 21:00. In campo Juventus e Inter. Ecco le statistiche riportate dal sito ufficiale della Juventus:"Juventus (35) e Inter (29) sono le due formazioni che si sono qualificate al maggior numero di semifinali nella storia della Coppa Italia (per le due formazioni è già inclusa la stagione 2022/23).La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite di Coppa Italia, perdendo il restante match del parziale proprio contro l’Inter nella finale della scorsa edizione (2-4, 11 maggio 2022).La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 19 match casalinghi di Coppa Italia (17V, 2N), già striscia record nella storia del club nel torneo – la sua ultima sconfitta interna nella competizione risale al 5 marzo 2015 contro la Fiorentina (1-2 con doppietta di Mohamed Salah per i viola e gol di Fernando Llorente per i bianconeri).L’Inter ha vinto le ultime quattro gare di Coppa Italia, i nerazzurri non ottengono almeno cinque successi di fila nel torneo dal periodo tra aprile 2009 e gennaio 2011 (sette in quel caso).Più in generale, i nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite di Coppa Italia (6V, 2N), la loro ultima sconfitta risale al 2 febbraio 2021, nella semifinale d’andata proprio contro la Juventus.L’Inter ha pareggiato le ultime due trasferte di Coppa Italia, entrambe per 0-0, i nerazzurri potrebbero registrare tre pareggi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal maggio 2006".