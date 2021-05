Dal sito ufficiale della Juventus, ecco tutte le statistiche verso Juve-Inter:



"​NUMERO 176 Questa sarà la 176ª sfida in Serie A tra Juventus e Inter. Gli 84 successi della Juventus sull’Inter sono un record di vittorie per una squadra contro una singola avversaria nella competizione - completano 44 pareggi e 47 successi nerazzurri.



DERBY D'ITALIA... TARDIVO Questo sarà il primo Derby d’Italia giocato in Serie A dopo la 36ª giornata di campionato. Finora, la gara più “tardiva” tra Inter e Juventus nella competizione era stata giocata nel 2014/15, un 2-1 a favore dei bianconeri in cui sono andati a segno Claudio Marchio e Álvaro Morata.



CENTO La Juventus ha ottenuto esattamente 100 successi contro l’Inter considerando tutte le competizioni dal 1929/30 (da quando esiste la Serie A a girone unico), più rispetto a ogni altra avversaria – completano 54 pareggi e 59 sconfitte.



GOL DI TESTA Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato: 14 l’Inter, 13 la Juventus; quella nerazzurra è anche la formazione che ha incassato meno reti con questo fondamentale (solo tre, come lo Spezia).



BEST IN DIFESA Sfida tre le due migliori difese del campionato (31 gol subiti l’Inter, 35 la Juventus), nonché tra le due squadre che hanno incassato meno reti dall’interno dell’area di rigore (26 l’Inter, 31 la Juve).



RIMONTE JUVE La Juventus è, al pari del Sassuolo, una delle due squadre che hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A (17); subito dietro l’Inter con 16 punti recuperati



RONALDO 80 Cristiano Ronaldo è diventato il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 80 reti nelle sue prime tre stagioni nella competizione, dopo Stefano Nyers (87) e Gunnar Nordahl (85).



CHIELLO E L'INTER Giorgio Chiellini ha giocato 26 partite di Serie A contro l’Inter, realizzando due reti: contro nessuna avversaria ha giocato più gare.



MATTHIJS TITOLARE PER... Matthijs de Ligt è il più giovane difensore ad aver collezionato almeno 30 gare da titolare in tutte le competizioni 2020/21 tra quelli che militano in squadre di Serie A, Alessandro Bastoni è il secondo più giovane – entrambi sono dei classe 1999.



LA TERZA DI ADRIEN Adrien Rabiot non segnava almeno tre reti in una singola stagione nei top-5 campionati europei dal 2016/17 (tre con la maglia del PSG in quel caso)".