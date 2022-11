Tutti i numeri di Juventus-Inter da Juventus.com:



"La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter in Serie A (85 su 178), almeno 31 successi in più di qualsiasi altra (45N, 48P).



L’Inter è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide nel girone d’andata contro la Juventus in campionato (3V, 5N), incluse le due più recenti (2-0 nel gennaio 2021 e 1-1 nell’ottobre 2021).



La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete).



Tra le formazioni di questo campionato, l’Inter è quella che da più match di fila non pareggia in Serie A (21) – l’ultimo segno “X” dei nerazzurri risale al 19 marzo 2022 vs Fiorentina, da allora 16 successi e cinque sconfitte. Solo una volta nella sua storia l’Inter ha registrato una striscia più lunga senza alcun pareggio nel torneo (23 match di fila tra il febbraio 1940 e il gennaio 1941).



Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solo il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette) – l’Inter ha incassato 17 reti finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato di Serie A)".