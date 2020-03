Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve e Inter sono ferme sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium- Atmosfera surreale, neanche a dirlo. L'unico dettaglio che fa pensare ad una partita di calcio sono le bandierine piazzate nella tribuna est, per il resto non sembra che in campo i giocatori si stiano giocando una partita scudetto. I tre punti in palio, però, sono veri. La Juve va vicina al gol in almeno due occasioni, entrambi delle quali salvate splendidamente da Samir Handanovic. Anche l'Inter cerca la rete, senza trovarla. Il primo tempo finisce 0-0.



Nella gallery top e flop a fine primo tempo