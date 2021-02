di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Quarantacinque minuti atroci, belli, vivi di difficoltà per la Juventus. Che s'aspettava un'Inter arrembante e se l'è ritrovata esattamente come immaginava: col coltello tra i denti. I bianconeri tengono botta e portano a casa uno 0-0 al 45'. Che è una buona notizia e soprattutto un avvertimento per il prossimo futuro: i nerazzurri non molleranno. Non con un Hakimi in condizioni devastanti e un Barella incontenibile.



Non è stata solo resistenza, la Juve. E' stata anche guizzi, giocate, tentativi. Specialmente di Cristiano Ronaldo e specialmente nel finale del primo tempo.



