di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un rigore e un gol a testa, poi... il bolide Cuadrado. Juve-Inter è 2-1 e a fine primo tempo regna l'equilibrio, dopo un buon approccio e nient'altro da parte dei bianconeri. Il gol di Ronaldo - dopo la parata di Handanovic dagli undici metri - è uno dei pochi sussulti visti nella gara in cui Pirlo aveva richiesto bava alla bocca e sangue negli occhi. Quello di Cuadrado è un racconto che inizia e finisce in un momento potentissimo: quello in cui la Juve si riappropria del suo destino.



A parte una sgroppata di Danilo e un tentativo di Chiesa, la Juve prende quanto di buono può arrivare da una ripresa insipida. Non che i nerazzurri abbiano fatto meglio, ma oltre al solito schema ci si aspettava di più.



Intanto, 45 minuti per riprendere e - magari - continuare così.



