di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

C'è tanta Juve, c'è un po' di Inter, ci sono soprattutto rammarico e rimorsi, parecchi, tutti in fila. Come le occasioni avute dai bianconeri. Da Chiellini e Dybala, passando per un paio di guizzi di Morata: sì, è stato un inizio convincente. Poi è finita la benzina e allora è 0-1, un rigore di Calhanoglu ha rovinato tutto. Lasciando una partita ancora da costruire e una vittoria tutta da conquistare.



Si ferma al palo, la Juve. O meglio: alla traversa del suo capitano, la chance più ghiotta e perciò divorata con estrema leggerezza. Nonostante il poker pesante in attacco e una manovra certamente più fluida, il motivetto stagionale non cambia: e il ritornello è che se non li fa Dusan, quei gol, non ci riesce quasi nessuno.



