Non è mai stato facile, neanche per un istante. Però la, a fine primo tempo, può dirsi per ora all'altezza. All'Allianz Stadium è 1-1, è la fine della prima frazione di gioco. E' il gol di Vlahovic - che esulta in maniera polemica e che trova un sussulto dopo un periodo complicato - ed è la risposta di Lautaro. Tutto in bilico, in un ordine perfetto anche per quanto mostrato sul prato verde.Batti, ribatti e una sensazione marcata: nella ripresa sarà una partita ancor più vera, e nettamente più accesa.