Insulti e lanci di bottiglie a Nanchino tra tifosi dell'Inter e tifosi della Juve prima dell'amichevole #JuveInter pic.twitter.com/6vn3auTGku — Daniele Mari (@marifcinter) July 24, 2019

Tensione fuori dallo stadio a Nanchino prima di Juve-Inter. Lancio di oggetti ed esposto lo striscione: 'Rubare è nel dna della Juve' (video Weibo) pic.twitter.com/OP1OH7rXt8 — calciomercato.com (@cmdotcom) July 24, 2019

Il clima di tensione fra Juventus e Inter non conosce confini e si estende anche in Cina., come dimostrano le reazioni delle tifoserie locali. A Nanchino, nello stadio di proprietà di Suning, si sono registrati attimi di tensione tra le due parti di tifoserie, arrivate al confronto.: interisti e juventini si sono scontrati alle porte dello stadio e oltre agli insulti, si sono registrati anche il lancio di oggetti e la presenza di uno striscione dei nerazzurri, la cui traduzione è più o meno: "".