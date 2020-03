C'è un'intesa di massima sulle date per il recupero delle gare della 26^ giornata di Serie A rinviate a causa dell'emergenza coronavirus. Come appreso nella serata di ieri, infatti, si va della 26^ giornata di Serie A rinviate a causa dell'emergenza coronavirus, ma tutte le parti andranno messe d'accordo. Così Juventus-Inter si giocherebbe lunedì alle 20.45, attualmente a porte aperte. Come riporta Sky Sport, è la proposta che il Consiglio della Lega di Serie A ha fatto alle società, nata dalla riunione fra il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, con i consiglieri federali collegati, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Un fatto da discutere che porterà alla ratifica del nuovo calendario durante l'assemblea di Lega indetta per domani, mercoledì 4 marzo.