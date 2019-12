La rivalità tra Juve e Inter va avanti da una vita. Da sempre. Da qualche anno, poi, in nerazzurro è arrivato Beppe Marotta, uno che fino a poco prima faceva il mercato dei bianconeri insieme a Fabio Paratici. Prima amici, poi nemici. Sul mercato. E allora via a sgarbi e dispetti, azioni di disturbo per non permettere al rivale di piazzare il colpo. Arturo Vidal è solo l'ultimo dei giocatori contesi tra le due società, che prima ancora - tra i giocatori più recenti - hanno incrociato le mosse per Icardi e Lukaku.