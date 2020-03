Juve-Inter segui le statistiche dei giocatori bianconeri: tutti i dati in diretta. ​Calcio d'inizio dalle 20.45.



Dopo rinvii e polemiche ci siamo, ancora qualche minuto e sarà Juventus-Inter, recupero della 26a giornata. Clima surreale all'Allianz Stadium, niente pubblico sugli spalti causa Coronavirus e un silenzio assordante in una situazione più unica che rara. Antonio Conte torna a Torino da avversario e si è risparmiato qualche fischio da parte dei tifosi bianconeri, sul piatto ci sono tre punti fondamentali per la squadra di Sarri per riprendersi il primo posto in classifica e scavalcare la Lazio che in questo momento è a +2.