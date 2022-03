Spicca un'assenza tra le giocatrici delle Juventus Women che affronteranno oggi l'Inter: quella di Andrea Staskova, nemmeno in panchina. L'attaccante ceca non prenderà parte al match per limite di giocatrici straniere in distinta, che possono essere massimo nove. Lo apprende la redazione de IlBianconero.com.