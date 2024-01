In un'estesa intervista a '90 Minuto' su Rai Sport, Dejan, ex centrocampista ora allenatore del Ferencvaros, offre il suo punto di vista sul calcio italiano: "Non ho mai abbandonato l'Italia, seguo costantemente tutte le partite. Chi prevarrà tra? Ieri ho osservato un'Inter straordinaria su un terreno difficile come quello di Monza. La Juventus gode di un piccolo vantaggio, concentrata solo sulle partite senza coinvolgimenti coppe, un aspetto che, da allenatore, riconosco potrebbe influire. Tuttavia, l'Inter non può sfuggire al ruolo di favorita. Simone Inzaghi sta compiendo un lavoro straordinario, e sono loro i favoriti."