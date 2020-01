La Lega di Serie A ha pubblicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 26° giornata sino alla 30°. La sfida più attesa, quella contro l'Inter allo Stadium, andrà in scena il 1° di marzo alle 20.45, nel posticipo domenicale. Un'altra data da segnare in calendario, invece, è il derby di ritorno, con il Torino atteso anch'esso all'Allianz il 4 aprile alle 20.45. Gara di sabato, in questo caso. Da appuntarsi anche l'anticipo del venerdì con il Lecce, alla 28° giornata: appuntamento alle 20.45 del 13 marzo, ancora in casa.