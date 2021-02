Juventus-Inter a 360°. Perché il confronto non si ferma al campo, come accadrà questa sera allo Stadium, ore 20.45, ma coinvolge i due club a tutto tondo, dal sistema societario alla passione dei tifosi. Passando per il mercato, luogo di caccia e di duello. L’ultimo, che ancora riecheggia per la portata dell’affare, è stato quello andato in scena poco più di un anno fa per Dejan Kulusevski, che Paratici soffiò dalle grinfie di Marotta toccando i tasti giusti sia con l’Atalanta che con lo svedese. E chissà, forse il prossimo braccio di ferro si potrebbe giocare per un altro classe 2000…



DAMSGAARD NEL MIRINO – Nel mirino c’è Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria. Prelevato dal Nordsjaelland un anno fa, il danese è uscito dall’anonimato grazie alla sua qualità e ad una proprietà tecnica che sta strabiliando tutta l’Europa. L’Inter lo segue da tempo, ma anche la Juventus, come riporta Calciomercato.com, si è fatta viva, sempre vigile sui migliori talenti del nostro campionato e non solo.



CONCORRENZA ESTERA E PREZZO – Come detto, il danese ha rapito l’attenzione anche di club esteri, come in Inghilterra dove la Sampdoria ha preso gusto nel vendere i propri giocatori. Recentemente ha preso informazioni il Tottenham, recentemente si sono interessati anche diversi club tedeschi, che sono venuti a visionare Damsgaard da vicino. Fu prelevato per 7 milioni di euro un anno fa, adesso vale il triplo: infatti, l’intenzione della Samp è quella di scatenare un’asta sulla base di 20 milioni di euro. Juve e Inter avvisate.