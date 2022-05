Tanto si è parlato, anche nelle ultime settimane, dello scarso calore dei sostenitori della Juve. "Tifo da teatro all'Allianz Stadium", si è spesso letto sui giornali, con l'apice della "freddezza" toccato forse lo scorso 1° maggio durante il lunch match contro il Venezia, quando in molti non hanno esitato a sottolineare come i cori degli ultras ospiti arrivassero a sovrastare, per costanza e volume, quelli del pubblico di casa. Mercoledì, tra due giorni, non si giocherà a Torino. La finale di Coppa Italia contro l'Inter avrà una cornice diversa da quella piemontese, andrà in scena all'Olimpico di Roma, ma a cambiare dovrà essere anche la musica del tifo bianconero. Per mettere in bacheca il primo (e unico) trofeo stagionale, provando a dare un senso a un'annata con più ombre che luci, la squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno più che mai del suo "dodicesimo uomo", quello che a volte è sembrato fermo in panchina come uno dei tanti giocatori acciaccati della rosa.



Lo Stadio Olimpico sarà sold out: circa 68.000 i biglietti messi in vendita, divisi esattamente a metà tra i tifosi della Juve e quelli dell'Inter, con una piccola parte (8.000 tagliandi) rimasta a disposizione della Lega. Di fatto, quindi, nella capitale non ci saranno "veri" padroni di casa nè ospiti. I presenti tra il pubblico, grandi e piccini, saranno tutti sullo stesso piano, partiranno dallo 0-0 nel sostenere i loro beniamini per trascinarli alla conquista della Coppa Italia. Da Milano, però, un segnale è già arrivato: a lanciarlo gli ultras della Curva Nord nerazzurra, che hanno raccomandato a tutti gli interisti presenti alla finale di Coppa Italia - e in particolare a quelli che non riusciranno ad avere la t-shirt appositamente preparata per la partita - di "indossare una maglia dell'Inter da casa". Chiarissimo il messaggio: "Dovremo essere tutti vestiti di neroazzurro. È il momento dell'orgoglio per i colori che amiamo. In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori". La sfida, insomma, si giocherà anche fuori - o meglio intorno - al rettangolo verde. E la Juve, almeno questa volta, almeno in una grande notte, deve uscirne vincitrice.