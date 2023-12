Decreto Crescita, le dichiarazioni di Marotta e Allegri

Se nel presente lasi trova costretta a inseguire, per quel che riguarda il prossimo futuro il club bianconero appare in evidente vantaggio. Sono diversi i fronti che vedonoscontrarsi: c’è la corsa scudetto con i nerazzurri avanti e favoriti; c’è il mercato e alcuni obiettivi in comune come Djalò, anche qui l’Inter ci lavora da più tempo e appare in vantaggio. C’è, poi, il fronte che si è aperto oggi ed è quello sulDa una parte c’è la furia di Beppeche in televisione si scaglia contro la decisione del Consiglio dei Ministri: "Le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita avevano come obiettivo quello di facilitare l'ingresso in Italia di giocatori di qualità. Senza questi calciatori il nostro campionato sarà impoverito, il prodotto 'Serie A' ne risentirà e ci sarà anche un minor indotto per lo Stato in termini di tasse. Cosa fare adesso? Bisognerà trovare degli accorgimenti, ma l'abolizione del Decreto Crescita ha prodotto un danno irrimediabile per l'intero sistema calcio. Saremo meno competitivi a livello europeo e ne risentirà anche il nostro campionato, non solo le grandi ma anche le medio piccole avranno meno introiti perché il prodotto sarà meno appetibile per le tv. Era uno strumento importante a poco più di un anno e mezzo dall'inizio del primo Mondiale per club a 32 squadre, con due nostre formazioni al via".Fa da contraltare la dichiarazione di Massimiliano Allegri in conferenza stampa : “Colgo l'occasione, ieri c'è stata una decisione sul Decreto Crescita, dal punto di vista calcistico la Juve é meno preoccupata perchè ha un patrimonio di giovani che può sviluppare nel futuro, è molto più serena e tranquilla”. Parla serio e netto il tecnico bianconero, ma ride sotto i baffi perché consapevole del lavoro del club e della bontà delel scelte strategiche fatte.Nell’approccio e nella reazione alla notizia la differenza appare evidente. Da una parte c’è chi risentirà pesantemente della mancanza dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita, dall’altra c’è un club che ha avviato da tempo un progetto che ora sta dando i suoi frutti.