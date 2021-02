Diversi tifosi hanno affollato l’esterno dell’Allianz Stadium in attesa dei #JuveInter pic.twitter.com/GDo2jwiwhW — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 9, 2021

Mancano ancora poche ore a Juventus-Inter, ma il clima fuori dallo Stadium si è già infuocato. Come succede ormai da quasi un anno la partita sarà a poste chiuse a causa del Covid, ma i tifosi bianconeri non hanno voluto far mancare il loro sostegno alla squadra che stasera si gioca un posto nella finale di Coppa Italia. Cori anche contro, l'ex allenatore della Juventus che da quando si è seduto sulla panchina dell'Inter viene spesso bersagliato dai tifosi.