D'altronde, anche se dall'altra parte del mondo, ​resta pur sempre il Derby d'Italia. Per quanto lontano dai suoi naturali spazi geografici, Juventus contro Inter infiamma gli animi e, soprattutto, alimenta gli sfottò. Specialmente quelli interisti. L'italiano non sarà la lingua international per eccellenza, ma se si parla di calcio, o meglio di cori calcistici, ecco che viene magistralmente ripescata anche la lingua nostrana. In maniera alquanto impropria, come si vede nel video qui sotto, dove un tifoso interista si diverte a prendere in giro i bianconeri per le sfortunate avventure di Champions degli ultimi anni. Il campo, purtroppo per il fan in questione, deve ancora dare i suoi verdetti.