Juve-Inter, i numeri della corsa scudetto

Juve-Inter, per i bianconeri c’è già una vittoria

Di seguito, una serie di statistiche su Juventus e Inter con dati condivisi da due portali specializzati come whoscored e fbref.

PUNTI

INTER: 48

JUVE: 46

GOL FATTI

INTER: 44

JUVE: 29

GOL SUBITI

INTER: 9

JUVE: 12

DIFFERENZA RETI

INTER: +35

JUVE: +17

MEDIA PUNTI A PARTITA

INTER: 2,53

JUVE: 2,42

MIGLIOR MARCATORE

INTER: Lautaro Martinez (16)

JUVE: Vlahovic (7)

CARTELLINI GIALLI

INTER: 24

JUVE: 50

CARTELLINI ROSSI

INTER: 0

JUVE: 0

POSSESSO PALLA

INTER: 56.6 %

JUVE: 47.1 %

TIRI A PARTITA

INTER: 15.9 (5.3 IN PORTA)

JUVE: 13.9 (4 IN PORTA)

TIRI CONCESSI A PARTITA

INTER: 10

JUVE: 11.7

Laal giro di boa: completato il girone d’andata è arrivato il momento dei primi bilanci, anche in ottica mercato visto che da una settimana è aperta la sessione invernale. E cosa dice la fotografia del momento? Dice che lsta rispettando le attese e si trova davanti a tutte, ma allo stesso tempo, dietro e in scia, c’è unache sta sorprendendo e che, come è evidente soprattutto nelle ultime settimane, sta mettendo pressione e innervosendo i nerazzurri.I numeri non dicono certo tutto, anzi, rischiano di sottovalutare diversi aspetti emozionali dello sport. Ma aiutano a raccontare, fanno un fermo immagine della situazione. Per questo li abbiamo usati per fare un confronto diretto tra le dirette concorrenti allo scudetto,I numeri che saranno elencati qui di seguito, mostrano l’Inter prevalere sulla Juventus in diversi aspetti. D’altronde, i nerazzurri sono la squadra da battere e in questa prima parte di stagione lo hanno dimostrato.Dall’uscita disui soldi spesi sul mercato, fino ad arrivare alle reazioni alle polemiche arbitrali di questi giorni, sembra evidente come l’ambiente nerazzurro sia in subbuglio e senta la pressione di una sfida scudetto che, adesso, sembra tutt’altro che scritta. Beppe, da dirigente navigato qual è, lo ha capito e sta cercando di riportare serenità nell’Inter. L’impressione è che la prossima fase della stagione si giochi tutta qui,