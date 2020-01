Arturo Vidal vuole lasciare il Barcellona. La Juventus pensa a una pazza idea per il ritorno del centrocampista in bianconero, ma la pista più concreta è quella che porta all'Inter che ha già l'ok del giocatore. Il Barça però non molla, e secondo il Mundo Deportivo, ha accusato anche il suo agente Felicevich di fare di tutto per portare Vidal via dal club spagnolo.