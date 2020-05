Il futuro dipotrebbe essere "scelto" da... Barcellona. Inter e Juve non mollano il centrocampista classe 2000, secondo La Gazzetta dello Sport gli spagnoli possono essere arbitri di questo testa a testa: il Barça, infatti, ha avuto contatti con i nerazzurri per Lautaro Martinez, e con Paratici per provare ad arrivare a Mirelem Pjanic. Come riporta il quotidiano, se uno dei due club chiuderà la cessione potrà reinvestire la cifra incassata su Tonali.