La Juventus aveva messo gli occhi su Olivier Giroud del Chelsea: ennesimo obiettivo comune tra bianconeri e Inter, che nella giornata di ieri, come riporta Sky Sport, hanno trovato l'accordo con il giocatore grazie al lavoro degli intermediari dell'operazione. Giroud è in scadenza di contratto con i Blues, ma il Chelsa vuole un indennizzo più alto rispetto a quello che propone l'Inter. Per questo per la Juve è un'ipotesi ancora non tramontata del tutto.