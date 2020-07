Emerson Palmieri può lasciare il Chelsea in prestito e l'Inter ci sta pensando concretamente. Secondo quanto riporta LA Gazzetta dello Sport "il mancino italo-brasiliano è in uscita e in Premier ha giocato l’ultima partita a gennaio - si legge -. Ecco perché Marotta e Ausilio possono legittimamente credere alla fumata bianca, anche se magari non immediata come per Hakimi. Nei giorni scorsi c’è stato il primo contatto diretto con il club di Abramovich e le sensazioni sono più che buone. [...]. A Londra vorrebbero cedere definitivamente l’ex Palermo e Roma, che piace anche alla Juventus dell’altro suo ex tecnico Sarri, mentre a Milano si punta più a un prestito con diritto di riscatto, per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro".