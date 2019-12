Juve-Inter è sfida a oltranza in campo ma non solo. Sul mercato, soprattutto: tra i tanti obiettivi in comune c'è quel Dejan Kulusevski che con la maglia del Parma sta stupendo tutti. Il cartellino però è di proprietà dell'Atalanta che, secondo il Corriere dello Sport, sta pensando di chiedere Politano all'Inter in cambio. Marotta è pronto a mettere sul piatto l'attaccante se dovesse servire per arrivare - a giugno - al talento svedese.