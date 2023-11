Serata storta per Filip, che ha faticato parecchio a imporsi durante. Queste le pagelle dei giornali.- "A proposito di chi l'ha visto: l'esterno dell'Eintracht, e dei primi tempi della Juve, va cercato dalla Sciarelli. Terzinaccio e per di più impreciso".- "Con un rinvio sballato per poco non crea un’occasione per l’Inter e in proiezione offensiva non si vede mai al cross, specialità della casa la cui mancanza si fa sentire nella fase di rifinitura bianconera. Il duello da saloon con Cuadrado anima un po’ un finale soporifero".- "Si ritrova a coprire Dumfries, in un’innaturale posizione d’esterno basso: ma nell’emergenza sono richiesti sacrifici straordinari ai quali non si sottrae. Con Cuadrado sono scintille".