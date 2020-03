La Juventus non smette di essere sulle tracce di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri potrebbero far partire un nuovo duello sul mercato, dopo quello che a gennaio ha portato a torino Dejan Kulusevski, che era stato ad un passo dall'Inter. Con i nerazzurri gli "sgarbi" non sembrano essere finiti, così anche Castrovilli rientrerebbe in quello che è un accesissimo derby d'Italia, anche lontano dai campi di gioco. Le intenzioni della Fiorentina, però, sembrano essere un po' più chiare: tenere il giocatore almeno un altro anno, prima di arrivare alla cessione.