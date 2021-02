La camera reverse su Conte e Pirlo cioè sugli allenatori è normale nelle grandi partite. Dovresti saperlo. Manipolando frasi non si fa un gran servizio a chi legge. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) February 12, 2021

Quanto successo durante il match tra Juventus e Inter continua a far discutere. Come vi abbiamo già raccontato oggi , il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un tweet dove si chiede se sia normale una telecamera fissa su Conte. Sotto quel tweet è arrivato il commento del giornalista Rai, Alessandro Antinelli. Da lì si è scatenato un botta e risposta: "La camera reverse su Conte e Pirlo cioè sugli allenatori è normale nelle grandi partite. Dovresti saperlo. Manipolando frasi non si fa un gran servizio a chi legge". Pistocchi: "Manipolare è un verbo che ti rispedisco volentieri: i casi sono due, o avevate le immagini di Conte, e non siete stati abbastanza svegli, o non le avevate, e allora non si capisce perché. La gente vede, la gente sente, la gente capisce". Antinelli: "Manipolare è tagliare un intervento come fa comodo. Manipolare è far credere che una camera che sta normalmente sugli allenatori sia stata messa ad arte. Io mi esprimo chiaramente e sul tema non ho più nulla da dire". Pistocchi: "Premesso che il video è originale-disponibile sui social-manipolare è anche non aver sentito e visto niente in uno stadio vuoto. Manipolare è sentire Tardelli dire”PURTROPPO la Juve non riesce a fermare Hakimi” Manipolare è vedere una immagine-tv sui social ma non in tv".