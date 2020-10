1









Tutti su Nicolò Rovella. Titolare per due gare di fila nel suo Genoa, nel centrocampo di Rolando Maran con tantissima concorrenza. Non male per un giocatore nato nel dicembre 2001, di qualità e personalità. E infatti in molti già lo vogliono. L'OCCASIONE A ZERO - Come scrive Fabrizio Romano su calciomercato.com, l'opportunità infatti è di quelle importanti. Perché Rovella ha il contratto a scadenza nel prossimo giugno col Genoa, un gioiellino che si può liberare a costo zero fa gola a tutti. L'Inter è quasi nel destino: ha debuttato in Serie A contro i nerazzurri a San Siro, ha giocato da titolare contro gli uomini di Conte nei giorni scorsi, Marotta e Ausilio stanno monitorando l'idea Rovella da tempo con l'idea di prenotarlo in ottica futura. Ma attenzione alla solita Juventus che segue Nicolò da tempo, passo dopo passo nella sua evoluzione al Genoa. E ha già approfondito il tema per capire la fattibilità dell'operazione. Il contratto scade, ma va sottolineato che entrambi i club hanno buoni rapporti col Genoa del presidente Preziosi che farà di tutto per non perdere a zero il suo talento: il piano è di venderlo a gennaio trattenendolo in prestito, una delle poche strade per evitare il problema. Ma l'occasione rimane. E intriga più club..."